CdS - Novità sulle cifre del rinnovo di Mertens: chiesto un biennale, c'è la soluzione di ADL

Il primo step per ripartire insieme è compiuto, ovvero un ingaggio che dai 4,5 milioni di euro attuali si trasformerà in uno stipendio compreso tra 1,2 e 1,5 mln

Dries Mertens chiede un biennale con ingaggio a 1,2-1,5 milioni l’anno, il punto d’incontro possibile con la formula 1+1. Si parla del rinnovo di Dries Mertens sull'edizione odierna del Corriere dello Sport: "De Laurentiis ha dato appuntamento a Mertens a fine stagione per approfondire la storia: in pratica, in qualsiasi momento utile a partire da oggi considerando che la Champions è acquisita e il terzo posto ipotecato.

E se il primo step per ripartire insieme è compiuto, ovvero un ingaggio che dai 4,5 milioni di euro attuali si trasformerà in uno stipendio compreso tra 1,2 e 1,5 milioni, è sul secondo che bisogna trovare l'intesa: la durata del contratto.

Ciro punta a un prolungamento biennale ma potrebbe anche accontentarsi della formula classica uno più uno (magari con scatti più facilmente raggiungibili); il presidente parte da una proposta annuale. E Spalletti, intanto, aspetta: il suo placet alla conferma è stato privato e anche pubblico.