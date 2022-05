Repubblica - Eccezione Mertens, l'unico che rinnova: coltiva una rivincita con Spalletti

Dries Mertens e il Napoli, ancora insieme. Così dovrebbe essere, con un rinnovo conclamato che attende solo di essere firmato.

Dries Mertens e il Napoli, ancora insieme. Così dovrebbe essere, con un rinnovo conclamato che attende solo di essere firmato. Un'eccezione in tema rinnovi, scrive La Repubblica: "Non c’è mai stata una vera trattativa con Insigne. Mai cominciata con Ghoulam e Malcuit. Eccezione per Mertens: accetta lo sconto, rimane a Napoli, città che considera sua, coltiva una rivincita. Dimostrare che era stato un errore emarginarlo. Appena possibile, Mertens allunga la sua serie, è a quota 148 gol".