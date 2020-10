Cds - Ora la Juve rischia il contagio, ADL chiama Agnelli ma non c'è possibilità di rinvio

Il protocollo Uefa adottato giovedì non lascia margini per un rinvio della partita, ma le positività di Zielinski ed un collaboratore non lasciano tranquillo il Napoli. La speranza è che il terzo tampone non riservi ulteriori sorprese, ma la situazione del Genoa lascia preoccupazione e per questo - rivela il Corriere dello Sport - ADL ieri ha chiamato Andrea Agnelli perché giocando domani c'è un rischio di contagio anche per i giocatori della Juve, non essendo sicuro al 100% che il terzo tampone riveli subito tutte le positività. Con la Champions alle porte, non sarebbe il massimo anche per i bianconeri. Il presidente ha poi verificato con le autorità sanitarie e protezione civile i rischi di spostare un gruppo di possibili contagiati a Torino, ma non sembrano esserci margini per un rinvio.