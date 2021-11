CdS - Osimhen dovrà aspettare almeno metà gennaio: la situazione

In primo piano sui quotidiani l'operazione a cui è stato sottoposto Victor Osimhen dopo il terrificante scontro di gioco con l'interista Srkirniar. Il Corriere dello Sport parla di “Una frantumazione preoccupante, l’interessamento del nervo, la capacità oculare ristretta ma anche una paralisi sensitiva delle labbra”.

Sui possibili tempi di recupero dell'atttaccante nigeriano

“Per ricominciare ad allenarsi, almeno per avere una condizione fisica regolare, riuscendo a correre blandamente, sarà necessario aspettare una settimana; per sentirsi giocatore, uno alla Osimhen, senza paura e soprattutto senza paura per il contatto fisico, diventerà indispensabile aspettare metà gennaio. Per riavvicinarsi al campionato, oltre alle intenzioni, diventerà decisivo l’aiuto della fortuna, capace di accelerare il recupero, previsto tra tre mesi”.

