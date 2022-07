Cds - Simeone-Napoli, cifre e dettagli: è una richiesta di Spalletti per due ruoli

TuttoNapoli.net

L’allenatore del Verona, Cioffi, non ha convocato il Cholito per l’amichevole di oggi contro l’Hoffenheim: conferma ulteriore del fatto che Simeone è ormai ad un passo dalla cessione dopo l’arrivo di Djuric, Piccoli ed Henry, scrive quest'oggi il Corriere dello Sport raccontando che il Napoli ha messo la freccia sul Siviglia, l’affare anche nelle tempistiche è legato all’addio di Petagna, diretto al Monza: "Si farà non appena il centravanti ex Spal libererà il posto all’argentino. Simeone costerà tra i 16 e i 17 milioni di euro, arriverà in prestito con obbligo di riscatto, la stessa formula con cui il Napoli sta cedendo Petagna al Monza. Nell’idea di Spalletti, oltre ad essere alter ego di Osimhen, il Cholito potrebbe anche giocare al suo fianco o alle sue spalle".