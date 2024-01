Cds - Traorè ad un passo: lo ha voluto Micheli che resterà in Italia per i dettagli

Micheli è l’uomo destinato a disegnare gli scenari ed è lui che ha voluto Traore (23 anni, 24 il 16 febbraio): mancano i cosiddetti dettagli, si aspettano le visite mediche, ma quando il Napoli sarà a Riyad il suo capo scouting, che rimarrà in Italia per essere operativo, procederà a sistemare la ceralacca. Se non ci saranno clamorosi ripensamenti, c’è un aiutino per varie zone del campo, anche se già occupate. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.