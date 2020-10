CorSera - Lega e Figc soddisfatte del verdetto: così si rispetteranno regole senza nuove fughe

Ufficialmente la Lega e la Figc non hanno commentato la sentenza del Giudice Sportivo. E' l'edizione odierna del Corriere della Sera ha svelare i rispettivi stati d'animo: "Nessuno nasconde la soddisfazione per una decisione che ribadisce l’importanza del rispetto delle regole e scongiura eventuali fughe in avanti di altri club. «Il rinvio della partita sarebbe stato il de profundis del calcio» è la riflessione che rimbomba da via Rosellini. Va da sé che la sentenza è anche una ferma replica del pallone alle posizioni espresse dal mondo della politica (da Spadafora al Cts) che in quegli stessi giorni sottolineava il ruolo dominante delle Asl".