CorSera - Milik verso la Premier: c'è il Tottenham che oggi incontra l'agente, le ultime

Per Arek Milik, in uscita dal Napoli, la soluzione italiana sembra sempre più improbabile: la Juve inizialmente sembra una possibilità, poi venuta meno, ed ora anche la Roma pare si stia pian piano defilando. Restano, dunque, le soluzioni estere con la Premier in prima linea. Del destino del polacco ne ha parlato il Corriere della Sera, che ha ipotizzato in maniera concreta proprio un futuro di Inghilterra: "Arek Milik dopo il mancato passaggio alla Roma è in cerca di una destinazione. Piace in Premier e si lavora per un passaggio al Tottenham che cerca un vice Kane. Già oggi l’agente del polacco incontra i dirigenti degli Spurs".