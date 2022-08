CorSera sulla rosa: "Otto colpi, Simeone e Raspadori in panchina e sta arrivando anche Navas!"

Il Corriere della Sera oggi in edicola esalta gli azzurri dopo la vittoria col Monza e tocca anche il tema mercato

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone

Il Corriere della Sera oggi in edicola esalta gli azzurri dopo la vittoria col Monza e tocca anche il tema mercato: "Ce n’è evidentemente di storia da scrivere per il Napoli che zitto zitto e senza i fari dei pronostici puntati addosso si porta a punteggio pieno e dimostra di avere potenzialità per dire la sua in questa stagione. Otto acquisti, in panchina c’erano tra gli altri Simeone e Raspadori e probabilmente il portiere Navas è in arrivo dal Psg. In tribuna invece un pezzo da 90 come Fabian Ruiz (è sul mercato), ma in campo si è vista la tecnica di Zielinski".