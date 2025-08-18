Juanlu, resta l'ottimismo: queste le possibili cifre dell'affare

Oggi alle 14:40
di Arturo Minervini

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Napoli sarebbe ormai a un passo dall’acquisto di Juanlu Sanchez, laterale destro classe 2003 del Siviglia. L’operazione si aggira intorno ai 17 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita, formula che ha convinto il club andaluso a riaprire il dialogo con i partenopei dopo una fase di stallo nella trattativa.

La dirigenza azzurra, dunque, si prepara a rinforzare le corsie esterne con un profilo giovane e di prospettiva, che rientra perfettamente nei piani tecnici di Antonio Conte e che potrebbe rappresentare una valida alternativa a Giovanni Di Lorenzo, sopratutto in una stagione che vedrà impegnati gli azzurri in tante gare.