Pista Elmas, Il Mattino: "Resta in lista, ma non è una priorità"

Oggi alle 11:20Rassegna Stampa
di Arturo Minervini

Elmas resta in lista del Napoli, ma non è in cima alla lista. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino, il nome di Elif Elmas continua a circolare negli ambienti di mercato del Napoli, ma senza occupare una posizione di primo piano nella lista degli obiettivi. L’ex centrocampista azzurro, infatti, viene considerato una pista percorribile ma non prioritaria.

Il quotidiano sottolinea come il mercato internazionale non abbia offerto al club partenopeo grandi occasioni sul fronte offensivo: le strade che portavano a Federico Chiesa e Jack Grealish si sono ormai chiuse, mentre quelle legate a Raheem Sterling e Jadon Sancho sembrano destinate a condurre i calciatori altrove.