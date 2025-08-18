Ballottaggio Meret-Milinkovic-Savic: parte la sfida, ma Conte poi avrà un titolare?

Sarà un ballottaggio aperto quello tra Alex Meret e Vanja Milinkovic-Savic, pronti a contendersi la titolarità già a partire dall'esordio in campionato degli azzurri sul campo del Sassuolo alla prima giornata, prevista sabato 23 agosto. A scrivere di questo dualismo tra i portieri in casa azzurra è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"La novità principale riguarda la porta, regno di Meret fino a pochi giorni fa: due scudetti e di recente il rinnovo fino al 2027. Il Napoli gli ha affiancato Milinkovic-Savic, arrivato dal Torino per una ventina di milioni. Chi sarà il titolare? Deciderà Conte che in conferenza non si è sbilanciato ma ha lasciato intendere che per il serbo - che ha firmato fino al 2030 - ci sarà spazio visto che «non è arrivato gratis».

