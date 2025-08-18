Più di 4.000 napoletani al Mapei: sarà invasione col Sassuolo

vedi letture

I quattromila biglietti del settore ospite in Tribuna Nord erano andati esauriti martedì nel giro di una mezz'ora.

Ci saranno tantissimi tifosi del Napoli sabato a Reggio Emilia al Mapei Stadium. Lo sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "I quattromila biglietti del settore ospite in Tribuna Nord erano andati esauriti martedì nel giro di una mezz'ora. Code virtuali con anche diecimila persone in fila nello stesso istante. Al momento lo stadio è quasi sold out, ad eccezione di qualche posto ancora disponibile in Tribuna Sud, quella dedicata solo ai tifosi del Sassuolo.

Nei prossimi giorni il Napoli comunicherà le modalità di acquisto dei biglietti per la prima partita in casa in programma sabato 30 contro il Cagliari. C'è grande attesa soprattutto per i tantissimi che hanno provato invano ad abbonarsi. Il 98% dei vecchi abbonati ha confermato il proprio posto e così i nuovi tesserati sono stati pochissimi. Il sold out per i 25mila abbonamenti disponibili è stato registrato ben prima della chiusura definitiva della campagna. Per tutti gli altri, sarà rincorsa al tagliando: il Maradona si prepara a vivere un'altra serie di sold out, aspettando le notti europee".