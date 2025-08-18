La buona notizia è Buongiorno: sarà una sorta di nuovo acquisto virtuale

La bella notizia di fine ritiro è stata il rientro in campo di Alessandro Buongiorno. Sul Corriere dello Sport si ci sofferma sul rientro in buone condizioni del difensore, che nella seconda parte dello scorso anno era stato afflitto da diversi problemi fisici: "Per lui pochi minuti nel finale contro l'Olympiacos dopo l'intervento chirurgico e il tempo necessario prima di tornare in gruppo. Buongiorno era stato uno dei super colpi all'arrivo di Conte, ma i problemi fisici lo hanno costretto a saltare in totale sedici partite di Serie A.

Per il Napoli sarà una sorta di acquisto virtuale da unire ai volti nuovi. Al suo posto continua a brillare Juan Jesus che nelle gerarchie dell'allenatore resta avanti dopo aver convinto tutti lo scorso anno. Dal mercato però ecco altri rinforzi pronti a mettere in difficoltà Conte" si legge sul quotidiano..