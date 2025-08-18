Inter-Lookman, trattativa in stallo: ci sarebbero valutazioni tecniche di Chivu
È ancora in una fase di stallo la trattativa tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman. Come sottolinea il Corriere dello Sport, l’atteggiamento dell’Atalanta non è l’unica ragione per spiegare il rallentamento di una trattativa che qualche settimana fa sembrava sul punto di concludersi positivamente: "Ci sono anche motivazioni tecniche. Chivu, infatti, è particolarmente soddisfatto di quando gli hanno fatto vedere Bonny e Pio Esposito in queste settimane di preparazione.
Attenzione, il tecnico rumeno vuole sempre avere la possibilità di variare l’assetto offensivo della squadra, ma ora il dubbio è che per completare il reparto possa essere più funzionale non un altro “titolare”, ma un profilo che non riduca conseguentemente lo spazio ai due “baby”. E che, magari, sia pure di maggiore prospettiva rispetto a Lookman".
