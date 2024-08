Gazzetta - ADL fa le cose in grande! Spesi più di 100mln: con Lukaku il Napoli farà paura

Missione compiuta, Romelu Lukaku è il nuovo centravanti del Napoli, scrive la Gazzetta dello Sport raccontando dell'accordo di ieri tra Chelsea e Napoli per l'attaccante belga che il ds Manna è riuscito a chiudere a 30mln di euro più il 30% della futura rivendita. Accordo totale ed ora via al lavoro della stesura dei contratti. Col giocatore da tempo c'era invece l'accordo per 6mln per 3 anni:

"Romelu si è decurtato ulteriormente l’ingaggio pur di raggiungere il suo maestro. E il Napoli ha fatto un grande sforzo per accontentare il tecnico. Con l’acquisto di Lukaku ha già sfondato il tetto dei 100milioni in questa folle estate di rivoluzione e ricostruzione, senza poter contare sui soldi della Champions e soprattutto senza aver ancora venduto Osimhen. E non è finita: è in arrivo Gilmour e verrà acquistato anche un altro centrocampista"

Elogi anche alla proprietà: "Non c’è che dire, De Laurentiis stavolta ha fatto le cose in grande: sì, la new era azzurra è davvero cominciata. Ha scelto Conte per ripartire, si è affidato al migliore in circolazione. Ed è tornato a investire pesantemente. Lukaku è un colpo “non da Napoli” per quelle che sono sempre state le linee guida della società. Ma andava fatto, perché è l’uomo che fa la differenza, l’unico che sa tradurre in campo il pensiero contiano alla perfezione". Ed in conclusione: "Conte sorride: con l’arrivo di Lukaku sarà vero Napoli. E farà paura".