Gazzetta - ADL non cita mai Mazzarri, ma sue dichiarazioni sono un messaggio al tecnico

La Gazzetta dello Sport analizza le parole del patron durante la presentazione del libro di Mario Giuffredi avvenuta al Maradona martedì sera:

Aurelio De Laurentiis cerca in Mazzarri nuova fiducia e amore per il Napoli. La Gazzetta dello Sport analizza le parole del patron durante la presentazione del libro di Mario Giuffredi avvenuta al Maradona martedì sera: "Nelle parole di ieri del presidente (leggi qui) forse è possibile leggerci anche alcuni perché della scelta di richiamarlo, di affidare all’uomo che per primo aveva riportato la società nell’Europa più nobile la missione di rimettere il Napoli sulla strada giusta e valorizzare la rosa a disposizione: oggi serve quello al Napoli campione d’Italia per puntare almeno al quarto posto.

Serve tornare a fidarsi, dello staff tecnico, dei giocatori, della forza di un gruppo che non può aver perso in pochi mesi quella qualità con cui la scorsa stagione ha stravinto il campionato. Mazzarri non viene mai citato, ci mancherebbe. Però il pensiero del presidente che omaggia Giuffredi è un inno alla fiducia, un invito a premiare chi nella vita fa con passione il proprio lavoro".