Gazzetta - ADL sposa la linea Conte: non cita neanche la Champions come obiettivo

Oggi alle 09:20

Aurelio De Laurentiis con lo smartphone prova a stemperare le tensioni (?) che s'avvertono in giro, scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport. La gara con l'Atalanta sembra sia stata smaltita, ma intorno al Napoli sembra ci sia un vago senso di smarrimento e così De Laurentiis esce dalla comfort zone e su X sposa di nuovo e pubblicamente Antonio Conte, facendo suoi i concetti che il proprio tecnico trasmette ogni volta che può sin dal primo giorno.

"Ho visto troppe reazioni improprie", si legge nel lungo messaggio ma in realtà - scrive il quotidiano - sarebbero quelle di una sconfitta rumorosa, ma niente di speciale, però ADL è il presidente e deve governare il Napoli ed evitare che di pancia possa generarsi altro. Ha de-responsabilizzato Castel Volturno e dintorni non citando persino la Champions, ma tenendosi largo: "L'obiettivo di tutti noi è ritornare in Europa". E poi "mai dire mai", perché ADL resta comunque se stesso.