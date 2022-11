Gazzetta - Ansia per Kim: si teme stiramento e Mondiale a rischio

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Kim Min-jae, il difensore del Napoli, non sta bene: era uscito malconcio - ricorda l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport - dopo il debutto con una caviglia in disordine e un polpaccio dolorante e proprio il muscolo mette in dubbio la sua presenza oggi. Il polpaccio è delicato, uno stiramento chiuderebbe fin d’ora il Mondiale del difensore coreano e preoccuperebbe anche il Napoli, nonostante alla ripresa del campionato manchi più di un mese. L’impressione è che Paulo Bento farà di tutto per schierare Kim Minjae