Gazzetta - Koulibaly, 9mln dal Chelsea: rifiutata l’offerta del Napoli

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Chelsea ha decisamente accelerato nel ultime ore ed è vicino a piazzare il colpo Koulibaly. L’agente del difensore, Fali Ramadani, come spiegato dall’edizione online de La Gazzetta dello Sport, nel fine settimana scorso pare abbia raggiunto l’accordo con la nuova proprietà americana dei Blues.

Circa 9 milioni di euro netti per 4 anni e offerta al Napoli che si avvicina ai 40 milioni di euro. La proposta fatta da De Laurentiis - 30 milioni netti in cinque anni - è stata rifiutata dal giocatore che non avrebbe accettato neanche quella della Juventus e vuole scommettersi in Premier. Se la notizia sarà confermata - si legge - il senegalese non raggiungerà nemmeno il ritiro di Dimaro, in Trentino.