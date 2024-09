Gazzetta - Ora Monza e Como: quando Conte va in fuga per gli altri è dura stargli dietro

vedi letture

In primo piano

Oggi alle 08:40 In primo piano

L’obiettivo di Conte, adesso, è ottenere il massimo dal Maradona, la sua nuova casa, lo stadio che vuole trasformare nel suo nuovo fortino. Tre gare di fila a Fuorigrotta come ricorda La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

Il quotidiano elogia il tecnico azzurro e in vista delle prossime partite ricorda: "Il Napoli c’è e Antonio è tornato a essere leader assoluto. Il cammino sarà lungo e complicato, ma guai a porre limiti all’effetto Conte sul campionato. Lo dice la storia di Antonio allenatore: quando va in fuga, diventa difficile per gli altri stargli dietro e gestire la pressione".