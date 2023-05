Gazzetta - Spalletti ha creato problemi prima di Napoli-Inter: non voleva stare accanto ad ADL

Concentrazione sulla partita, come prima cosa, ma anche nessuna voglia di stare accanto alla persona che lo allontana definitivamente dal Napoli

Un’ora prima della gara, quando il Maradona non era ancora pieno e la pioggia diventava più insistente, Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti si sono ritrovati vicini per ricevere una medaglia d’oro di benemerenza dal principe Carlo di Borbone. Il tecnico ha cercato di chiudere rapidamente la mini-cerimonia, creando qualche problema pure per lo scatto della foto ricordo. Concentrazione sulla partita, come prima cosa, ma anche nessuna voglia di stare accanto alla persona che lo allontana definitivamente dal Napoli e da Napoli. Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.