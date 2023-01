Gazzetta - Spalletti rinnova! Non solo l'opzione, ADL gli offrirà biennale e adeguamento: i dettagli

"La Grande Bellezza non tramonterà, fra Napoli e Luciano nuove nozze in vista". A scriverlo è La Gazzetta dello Sport.

TuttoNapoli.net

"La Grande Bellezza non tramonterà, fra Napoli e Luciano nuove nozze in vista". A scriverlo è La Gazzetta dello Sport, che racconta di un rinnovo praticamente scontato per Luciano Spalletti, che dovrebbe arrivare nel mese di aprile, ma non per un solo anno tramite l'attivazione della clausola: il club vorrebbe almeno biennale. Questo è quanto si apprende dalla Rosea: