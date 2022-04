Gazzetta - Spalletti rivuole il flipper: Roma resterà bassa, servirà palleggio rapido

La Roma resterà abbastanza bassa e difficilmente lascerà troppi metri agli scatti di Osimhen

Il Napoli ha sofferto il ritmo alto imposto dalla Fiorentina di Vincenzo Italiano domenica scorsa e in fase di costruzione l’eccessiva lentezza di Fabian Ruiz e Zielinski non ha aiutato, scrive la Gazzetta dello Sport sottolineando che "stavolta si punterà sulla verticalità e su un palleggio più rapido ed efficace. Per arrivare in fretta sulle punte e favorire le loro conclusioni. Detto dell’importante recupero di Anguissa, l’altro uomo fondamentale è lo slovacco Lobotka per la sua capacità di cambiare direzione con rapidità indirizzando l’azione nella zona più congeniale per lo sviluppo del gioco".

Certo la Roma resterà abbastanza bassa e difficilmente lascerà troppi metri agli scatti di Osimhen, ma se la palla girerà veloce, se Lobotka riuscirà a “riaccendere” il suo flipper i problemi saranno tutti degli avversari. Augurandosi che poi Fabian e Zielinski, usati in una sorta di staffetta, riescano a garantire ulteriore qualità all’azione degli azzurri".