Gazzetta su Lozano: "Ha rimandato in Sudamerica la controfigura di Cicciobello vista lo scorso anno"

Una vittoria di testa per il Napoli. Inizia così il commento della Gazzetta dello Sport al match con la Sampdoria, che ha visto gli azzurri imporsi in rimonta dopo un primo tempo davvero brutto. A cambiare il volto del match è stato Lozano, in collaborazione con Petagna, a dimostrazione di una rosa valida e profonda.

"L’uomo che spacca la partita ha il ghigno della bambola assassina, così che ora anche in Italia cominciano a conoscere e temere Chucky Lozano. Impressionante per velocità, efficacia e feroce determinazione, ha rimandato in America latina la controfigura-Cicciobello vista a Napoli nella passata stagione. Prima segna di testa e poi sfonda sulla destra per servire un cross teso sulla testa di Petagna, decisivo come a Benevento"