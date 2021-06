KKN - Insigne-Napoli, il rinnovo solo dopo gli Europei: se ne discuterà a Dimaro

La situazione contrattuale di Lorenzo Insigne continua ad alimentare numerosi rumors di mercato. La scadenza di contratto è fissata per il 2022 e la trattativa per il rinnovo non è ancora iniziata. La conferma arriva anche da Radio Kiss Kiss Napoli, secondo cui per espressa volontà di Aurelio De Laurentiis, non si parlerà di rinnovo di Insigne prima dell’Europeo, ma solo dopo la fine di Euro2020. Non esiste discorso rinnovo fino all’11 luglio. Sarà Dimaro la location e il teatro dove si discuterà il rinnovo di contratto di Insigne.