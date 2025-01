Repubblica - Il Napoli è squadra, la Juve un disegnino: tra Conte e Motta c'è un abisso

vedi letture

Altro giro, altra vittoria per il Napoli. La settima consecutiva ha un sapore speciale perché arriva contro la Juventus, la rivale di sempre, e per di più in rimonta, al termine di un secondo tempo letteralmente perfetto. Tra Antonio Conte e Thiago Motta c'è un abisso, ieri s'è visto, e lo scrive La Repubblica: "L’abisso può essere anche un solo gol di differenza, può bastare un rigore per misurare la chilometrica distanza tra Napoli e Juve, tra una squadra in campo e un disegnino sulla carta.

Ben dopo la fine, Di Lorenzo e Politano erano ancora sul prato a saltare di gioia assieme ai tifosi, perché effettivamente la capolista gioca con gioia e ne trasmette, prova un piacere evidente anche a correggere gli sbagli (e quanti ne ha commessi, nel primo tempo), cercare rimedi, assecondare la teoria con la pratica del cuore, con quelle scintille di passione che gli juventini, grigi pareggiatori anche nelle emozioni, neanche sanno cosa sia, forse perché nessuno sa loro trasmetterla".