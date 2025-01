Repubblica replica a Conte: "Scudetto non è un obbligo, ma lottare fino in fondo sì"

"Si può fare meglio?", è questo che c'è da chiedere ad Antonio Conte a 20 partite dalla fine, secondo quanto scrive quest'oggi su Repubblica Antonio Corbo. Ed il Napoli può far meglio se definisce obiettivo e gioco, come si augurano da Los Angeles il presidente ed i milioni di tifosi sparsi nel mondo. Il Napoli non ha certo il dovere di vincere lo scudetto - scrive il quotidiano -, ma l’obbligo di lottare fino in fondo avendo preso un allenatore di grido, non solo esigente, con uno staff numeroso e costoso; se otto giocatori su 11 sono quelli dello scudetto 2023 e se manda il ds Manna a completare il mercato.

Si passa al secondo tema, il gioco: "Si può fare meglio? Sette vittorie su 13 con il minimo scarto di un gol fanno pensare di sì. E' chiaro intanto che occorra un gol più facile. Dopo 78 minuti il Napoli con il Venezia ha forse trovato un’altra chiave, con Raspadori interno d’attacco". Sulla Fiorentina: "Senza Edoardo Bove, la Fiorentina stenta. Si rivela più fragile con il binomio di mediani Cataldi-Adli, meno coperto da Colpani a destra, Gudmundsson al centro e Sottil a sinistra. Se Palladino pensa Mandragora per dare più fisicità, il Napoli ha una idea. Spinazzola alto a sinistra al posto di Kvara. Vince chi si copre meglio?".