Sky - Altro no di Nagelsmann! ADL insiste per Italiano: previsti nuovi contatti dopo la finale di Conference

Il sostituto di Luciano Spalletti non è stato ancora scelto. A riferirlo è Sky Sport, che fa sapere che anche oggi è stato fatto un tentativo per Julian Nagelsmann

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il sostituto di Luciano Spalletti non è stato ancora scelto. A riferirlo è Sky Sport, che fa sapere che anche oggi è stato fatto un tentativo per Julian Nagelsmann ma è andato a vuoto perchè il tedesco è in parola con il Paris Saint Germain. Vincenzo Italiano ha le probabilità maggiori di raccogliere l’eredità di Spalletti, c’è stato già un contatto nei giorni scorsi tra De Laurentiis e Barone, il dg della Fiorentina.

Prima della finale di Conference League l’allenatore viola e la Fiorentina non verranno coinvolti in questa trattativa, da giovedì in poi potrebbe poi diventare realizzabile, da capire a quali condizioni. Una telefonata è stata fatta anche a Galtier che lascerà il PSG, ma ad oggi è Italiano l’allenatore che può avere maggiori possibilità di sedere sulla panchina del Napoli.