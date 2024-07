Sky - Buongiorno, il Napoli ha tutti gli accordi con agente e Cairo: firmerà o aspetterà l’Inter?

C’è una cena in corso a Milano tra Buongiorno e il suo agente per parlare del suo futuro.

Nelle ultime 48 ore il Napoli ha chiuso l’accordo con il Torino per Alessandro Buongiorno sulla base di 35 milioni più 5 di bonus. Pagamento triennale. Negli ultimi giorni ci sono stati degli incontri tra il club azzurro e l’agente del difensore per cercare un accordo sull’ingaggio, sui diritti d’immagine, sulle commissioni e su una clausola rescissoria che inizialmente il Napoli non voleva inserire.

Oggi De Laurentiis, Manna e Chiavelli hanno nuovamente incontrato Beppe Riso per venire incontro alle sue richieste sulla clausola (di 70 milioni) che sarebbe valida dal terzo anno di contratto in poi dei cinque complessivi.

Inserimento Inter - Il Napoli pensava di aver fatto il massimo, ma l’Inter dopo aver perso Buchanan per infortunio e viste alcune possibili offerte arabe per de Vrij, decide di prendere in considerazione l'idea di prendere un difensore centrale e si informa su Buongiorno parlando con il suo agente. Se Buongiorno deciderà di aspettare l’Inter, le cose per il Napoli diventeranno molto difficili. Viceversa, se il giocatore accetta il Napoli, allora l’inserimento dell’Inter sarà stato tardivo. C’è una cena in corso a Milano tra Buongiorno e il suo agente per parlare del suo futuro. A riferirlo è Sky Sport.