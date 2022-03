Sky - Fiducia per il recupero di Anguissa: risentimento muscolare smaltito, con l'Atalanta ci sarà

La sosta gli ha fatto bene e in casa Napoli non ci sono particolari ansie legate all'ex Villarreal: al Gewiss Stadium ci sarà.

© foto di Insidefoto/Image Sport

Senza Victor Osimhen e Amir Rrahmani, squalificati, e senza l'infortunato Giovanni Di Lorenzo. Ma, probabilmente, con Andrè-Frank Zambo Anguissa a disposizione. E' così che il Napoli si presenterà a Bergamo domenica prossima per il big match con l'Atalanta alla ripresa del campionato.

Le ultime su Anguissa

A Castel Volturno, stando a quanto riferito da Sky Sport, c'è fiducia per il recupero del centrocampista camerunese, che ha saltato gli impegni con la nazionale a causa di un risentimento muscolare agli adduttori. La sosta, però, gli ha fatto bene e in casa Napoli non ci sono particolari ansie legate all'ex Villarreal: al Gewiss Stadium ci sarà.