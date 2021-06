Sky - Il Napoli ha bloccato Vaclik! Il nazionale ceco è in scadenza: i dettagli

Il Napoli ha bloccato Tomas Vaclik, portiere titolare della Repubblica Ceca, in scadenza di contratto col Siviglia. Il ceco si è messo in evidenza con la sua nazionale a Euro 2020 e sabato prossimo giocherà il quarto di finale contro la Danimarca. Nei prossimi giorni il Napoli potrebbe decidere di mettere sotto contratto il classe '89 in caso di partenza di Ospina e fargli fare il vice-Meret, o magari anche prenderlo e girarlo in prestito. A riferirlo è Gianluca Di Marzio, esperto di mercato Sky Sport, ai microfoni di 'Calciomercato l'originale'.