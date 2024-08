Sky - Lukaku, Manna non si arrende: è ancora a Londra, oggi nuovo incontro col Chelsea

Non è ancora finita la missione di Manna a Londra. Il direttore sportivo del Napoli, dopo un primo incontro con il Chelsea avvenuto ieri per Romelu Lukaku, nel quale non è arrivato l'accordo, oggi incontrerà di nuovo il club inglese.

Come si legge sul sito di Gianluca Di Marzio, i Blues continuano a non accettare la formula del prestito con diritti di riscatto, e insiste per il titolo definitivo; inoltre gli inglesi vorrebbero più di 30 milioni di euro. Il belga è l'obiettivo numero uno del Napoli voluto fortemente da Antonio Conte. Verso un nuovo incontro in programma oggi, per capire se sarà possibile una riapertura da parte del Chelsea.