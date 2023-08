Sky - Natan in arrivo! Scambiati i documenti col Bragantino: le cifre dell'affare

Il Napoli aspetta in ritiro a Castel di Sangro il nuovo difensore Natan.

Il Napoli aspetta in ritiro a Castel di Sangro il nuovo difensore Natan. Dopo aver trovato l'accordo col difensore brasiliano, c'è stato lo scambio di documenti tra il club azzurro e il Red Bull Bragantino. Il classe 2001 arriva in Italia per 10 milioni di euro più bonus e firmerà un contratto di 5 anni con un ingaggio pari a 1,1 milioni più bonus. Poco fa tutte le parti in causa hanno revisionato per l'ultima volta i contratti. L'ex Flamengo è atteso domani in Italia per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto con le legherà al club di De Laurentiis. A riferilo è Sky Sport.