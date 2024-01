Sky - Ngonge, è fatta! Domani le visite col Napoli: tutte le cifre

Domani il giorno delle visite mediche di Cyril Ngonge con il Napoli. Il centrocampista-ala del Verona si trasferirà subito a titolo definitivo

© foto di www.imagephotoagency.it

Domani il giorno delle visite mediche di Cyril Ngonge con il Napoli. Il centrocampista-ala del Verona si trasferirà subito a titolo definitivo in azzurro. Colpo in prospettiva ma anche nell'immediato per il Napoli che si assicura un giocatore autore di 11 gol nel 2023 con la maglia dell'Hellas. Colpo a zero per il ds Sogliano e ora plusvalenza notevole per gli scaligeri.

"Intesa trovata nella notte di martedì tra le due società per la cifra di 20 milioni più bonus e adesso restano da sistemare gli ultimi dettagli per l'arrivo dell'attaccante classe 2000. Nella giornata di giovedì si svolgeranno le visite mediche" si legge sul sito di Gianluca Di Marzio.