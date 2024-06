Ultim'ora Sky - Pronta accelerata per Spinazzola e Buongiorno: il Napoli vuole chiudere presto

Giovanni Di Lorenzo resterà a Napoli e le incomprensioni con la società saranno chiarite in maniera definitiva e ufficiale.

Per quanto riguarda il mercato in entrata il club azzurro conta nei prossimi giorni di accelerare sia su Alessandro Buongiorno che su Leonardo Spinazzola. Secondo quanto riferito dal giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio, nel corso di 'Calciomercato l'originale’ sono queste le prossime due mosse che il Napoli vuole portare avanti per garantire ad Antonio Conte presto altri due rinforzi.