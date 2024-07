SSCN, Bianchini: "Nuovo partner in arrivo, i giovani apprezzeranno. Su maglie e amichevoli..."

Oggi su Radio CRC, nel corso della trasmissione “In Ritiro Con Te”, è intervenuto il Chief Revenue Officier della SSC Napoli, Tommaso Bianchini: "Abbiamo fatto un cambio già annunciato nei giorni scorsi. L'Adana Demirspor, squadra turca, ha avuto un problema burocratico e quindi l’abbiamo sostituita con il KF Egnatia, che è la squadra che ha vinto il campionato in Albania la scorsa stagione, ha fatto il preliminare di Champions League, ha giocato con l’Inter a Ferrara la scorsa estate. Sarà un buon test per iniziare il mini ciclo a Castel di Sangro, in cui poi affronteremo il Brest, arrivato terzo in Francia e che farà la Champions League, e il Girona, che è un grande classico estivo. Il Girona il primo anno ha portato fortuna al Napoli, il secondo anno abbiamo portato noi fortuna a loro, perché faranno la Champions League. Speriamo che quest’anno la fortuna ritorni dalla nostra parte.

Questo cambio ovviamente non tocca il Napoli Summer Pass. Inoltre, abbiamo deciso di prorogarlo, dato che sta avendo successo e migliaia di fan in tutto il mondo lo hanno già acquistato – abbiamo un riscontro anche di acquisti fuori dall’Italia, in Europa e negli Stati Uniti. La prima amichevole ha prodotto oltre 200mila utenti unici.

Ci tengo a ricordare che per noi questo è un esperimento fondamentale, perché il club per la prima volta sta vendendo direttamente all’utente finale. È un processo che necessita di tempo, perché quando uno fa una qualsiasi attività per la prima volta, ha bisogno di affinare il servizio. Su app e web non c’è nessun tipo di particolare difficoltà, si scarica l’app e si vede la partita sul telefono o su altri device. Qualche problema è stato riscontrato sulle app di Samsung ed AppleTv, perché il sistema va in conflitto con certi dispositivi con il sistema di anti piracy.

Il Napoli Summer Pass a 14,99 si può attivare fino al 27 luglio a mezzanotte. Basta andare sull’app di OneFootball e con un click si acquista. Dal 28 saranno acquistabili le singole gare a 6,99.

La campagna abbonamenti è un momento fondamentale, perché acquistare il biglietto singolo è sempre difficile. Abbiamo riscontrato anche nella passata stagione, seppur non fortunata in ambito sportivo, quasi sempre il sold out al Maradona e questo ci fa molto felici. Fino a lunedì 22 a mezzanotte è possibile rinnovare il posto a tariffa scontata. Poi scadrà il periodo per rinnovare il proprio posto e si aprirà dal 23 alle 12:00 fino a giovedì 25 a mezzanotte, il periodo per cambiare posto o settore, sempre a prezzo scontato: quindi un tifoso abbonato in curva inferiore può salire in superiore con prezzo scontato. Da lunedì 29 invece si aprirà il periodo di vendita libera per tutti i tifosi che non erano abbonati nella stagione precedente, ma che hanno voglia di seguire l’annata del Napoli di Antonio Conte. Da lunedì 5 agosto inizieremo a vendere le singole gare, partendo dalla Coppa Italia, che ricordo essere inserita nell’abbonamento. Voglio anche ricordare che già dalla scorsa stagione abbiamo inserito il cambio utilizzatore: chi ha l’abbonamento può cederlo a qualcuno che abbia ovviamente la tessera del tifoso. Se qualcuno pensa di saltare qualche partita, può sempre passare il biglietto in maniera illimitata.

Sulle maglie voglio ricordare che la collezione di questa stagione sta avendo un importante apprezzamento. Sia la maglia gara, che il training kit, soprattutto, che è quasi finito. Valentina e il suo team hanno fatto un grande lavoro.

Stiamo andando avanti con il nostro piano: la settimana prossima annunceremo un partner importante, che sicuramente farà piacere in particolar modo ai giovani. Vogliamo lanciare inoltre a breve la nostra nuova membership. Questo esperimento con One Football strizza l’occhio anche ad una membership che andrà a collegare il Napoli con i tifosi di tutto il mondo quotidianamente. Il nostro obiettivo è quello di dare sempre più vantaggi ai tifosi e starci in contatto ogni giorno. È un mantra che ripeto sempre, ma è l’obiettivo del nostro lavoro.

Ieri sera abbiamo avuto una riprova: c’era il diluvio universale e la piazza era strapiena per fare il primo incontro con la squadra intera. È stato molto bello ed emozionante. Molto bravo anche il nostro Decibel Bellini che ha intrattenuto la piazza in modo egregio. Segnalo, a questo proposito, che Decibel si affianca alla telecronaca di Alvino anche per le gare a Castel di Sangro, sia per fare interviste che per intrattenere i tifosi presenti allo Stadio. Chi non ha il biglietto può seguire tutto ovviamente su OneFootball.

Napoli è una città straordinaria, che sto iniziando a conoscere. Credo che per vivere al 100% un club, sia fondamentale inserirsi anche nelle sue dinamiche. Sarà un onore continuare con il Napoli.

Lo Stadio è un argomento che ancora non è stato avviato, perché ci sono delle considerazioni e riflessioni in corso, tra il Presidente, il Comune, il Ministro. Questo è un tema in cui De Laurentiis è impegnato h24. Sicuramente quando si arriverà ad una soluzione, sarà un altro elemento importante di considerazione.

L’altro giorno è uscito il report Brand Finance, che va a valutare i Football Club Brand in termini di valore e il Napoli dal 2021 al 2024 è salito dal 24esimo al 17esimo posto. Il nostro obiettivo è internazionalizzare sempre di più il brand, entrando in mercati in cui oggi ci siamo solo affacciati. Se qualcuno pensa che il processo è terminato, noi abbiamo appena iniziato. Il nostro obiettivo è salire quella classifica sempre più in alto, perché dà l’idea anche agli altri brand che si affacciano sul mercato di che tipo di personalità e credibilità ha il Napoli. È un report molto importante, che ci deve dare ancora più impulso per dare il 100%".