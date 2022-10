Tmw - Lobotka, rinnovo a un passo! Il Napoli ne farà un simbolo: cifre e dettagli del nuovo accordo

Le parti sembrano ancora più vicine, tanto che c'è un accordo di massima per il prolungamento.

Le grandi prestazioni, i voti sempre più alti, l'interesse delle grandi d'Europa. Per Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, è un periodo assolutamente da incorniciare. Arrivato nel gennaio 2020 dal Celta Vigo per 20 milioni, dopo dei mesi di ambientamento e qualche panchina di troppo, lo slovacco ha trovato la propria dimensione nella mediana azzurra, tanto da diventare insostituibile. In più in questa stagione sta dimostrando tutti i progressi fatti, come regista il migliore della Serie A.

Rinnovo a un passo: Tuttomercatoweb nei giorni scorsi parlava dei primi contatti per il rinnovo, per uno stipendio sopra i 3 milioni, un accordo migliorativo rispetto ai 2,5 che percepisce attualmente. Ora però, secondo il portale, le parti sembrano ancora più vicine, tanto che c'è un accordo di massima per il prolungamento: Lobotka andrà a prendere circa 3 milioni di parte fissa, più 500 mila di bonus divisi fra facili e più complessi. Di più, Lobotka, che ora è in scadenza nel 2024, firmerà fino al 30 giugno del 2028, quindi un accordo di sei anni che porterà nelle sue tasche più di 20 milioni di euro. Insomma, il Napoli ha deciso di affidare le chiavi del centrocampo a lui, visto che negli scorsi mesi molti club - dal Liverpool al Manchester United - avevano chiesto informazioni, sentendo sempre un netto rifiuto. Non è detto che con una super offerta poi non possa andare via, ma il futuro di Lobotka sembra sempre al Napoli.