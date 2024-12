Tmw - Spunta un possibile scambio clamoroso: Raspadori al posto di Dybala, Pellegrini a Napoli

vedi letture

Raspadori può essere il vice Dybala? Questa la voce riportata dal portale Tuttomercatoweb, che ipotizza uno scambio clamoroso: "Nei giorni che portano a una decisione irrevocabile su quello che è il futuro dell'argentino - che apre alla destinazione Galatasaray ma con diversi problemi che possono arrivare al pettine - la Roma sta lavorando anche sui possibili sostituti. Nel corso dei giorni scorsi c'è chi ha fatto il nome di Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli che ha intenzione di andare via a gennaio per giocare di più, dopo le tantissime panchine di queste settimane. Su di lui ci sarebbe anche la Juventus, ma lo scambio, anche con l'inserimento di Danilo, non è di facile conclusione per diversi motivi: rinforzare una rivale togliendogli il problema centravanti (o esterni...), trovare un accordo per la valutazione del brasiliano, ma anche la formula dell'operazione.

Invece la Roma potrebbe avere una pedina che può interessare al Napoli. Ed è Lorenzo Pellegrini, per cui probabilmente l'avventura giallorossa è arrivata al termine, come per altri giocatori ora in organico per Claudio Ranieri. Così la quadratura del cerchio potrebbe anche essere uno scambio di cartellini - da capire la valutazione per entrambi - che porterebbe comunque effetti benefici sui rispettivi bilanci. In più il Napoli avrebbe il vice di McTominay che in questo momento non c'è, oltre a un giocatore meno offensivo che però può essere schierato anche sulla trequarti.

C'è un nodo ingaggio, per Pellegrini. Guadagna 4 milioni all'anno fino al 2026, più 1 milione di bonus semplice da raggiungere, più altre variabili. Al Napoli non sarebbe possibile, servirebbe spalmare probabilmente (almeno) al 2027 intorno ai 3 milioni, forse anche 2028. Lo scenario è ancora agli inizi ma le valutazioni sono in corso".