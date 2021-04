Il big ritrovato di cui Gattuso dovrà già fare a meno. Ma il sostituto è cresciuto e ha risposto presente

Una delle belle notizie che Rino Gattuso può annoverare nel suo day-after è che Napoli-Lazio è stata anche la partita del ritorno a grandi livelli di Kostas Manolas. Insuperabile nei duelli in velocità, il difensore greco ha tolto più di una volta le castagne dal fuoco sulla propria trequarti e ha avuto, tra l'altro, il grande merito di conquistarsi il calcio di rigore andando a cercare il pallone senza paura accanto alla gamba altissima di Milinkovic-Savic. Un solo neo: il cartellino giallo in una zona di campo inutile che gli costerà la prossima partita, visto che era in diffida.

ECCO IL RIMPIAZZO - Manolas sarà squalificato, ieri ha terminato anche il match con qualche problema fisico e proprio per questo Gattuso ha già dato un indizio sul sostituto. Al posto dell'ex Roma contro la Lazio è entrato Amir Rrahmani, che nell'ultimo quarto d'ora è stato anche più volte sollecitato, risponde sempre presente. Contro il Torino, dunque, dovrebbe toccare di nuovo a lui, ma stavolta dal primo minuto. Nikola Maksimovic, a poco più di due mesi dalla scadenza di contratto, è ufficialmente il quarto nelle gerarchie per la parte centrale della difesa.