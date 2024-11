Il controsorpasso a sinistra: può cadere anche l'unico dubbio di Conte

Sabato di allenamento e riflessioni alla vigilia della partita del Maradona contro la Roma. Il Corriere dello Sport ricostruisce le scelte di Antonio Conte che ritrova Lobotka, che tornerà titolare nella mediana con Anguissa e McTominay, mentre l'unico vero dubbio che ha accompagnato l’attesa del match è a sinistra: Olivera però nonostante gli impegni in nazionale è favorito su Spinazzola.

Sembrava essere il contrario, ma il terzino è rientrato giovedì dagli impegni con la sua nazionale e si è subito allenato con i compagni. Secondo il quotidiano, l'uruguayano non ha accusato le fatiche del lungo viaggio e del fuso orario, sta bene, è in forma, reduce da una grande prova contro il Brasile (da centrale difensiva) e si prenota dunque per ritrovare il suo posto a sinistra.