Il passo di Conte verso la squadra: ancora niente ritiro pre-partita. Il programma di oggi

Oggi alle 08:00In primo piano
di Pierpaolo Matrone

In casa Napoli è iniziato il conto alla rovescia per la sfida di questa sera contro la Juventus. Come accade dalle ultime gare casalinghe, gli azzurri non effettueranno il ritiro pre-partita: una scelta ormai consolidata sin dal successo interno contro l’Inter. Come riportato dal Corriere dello Sport, la giornata di Antonio Conte e della squadra seguirà un programma preciso.

Il gruppo si ritroverà questa mattina a Castel Volturno per il consueto risveglio muscolare, con il tecnico che ha già definito l’undici titolare senza particolari dubbi. A seguire, trasferimento in un hotel di Pozzuoli per pranzo, riposo e riunione tecnica, prima della partenza verso Fuorigrotta, dove attende un Maradona sold out. La Juventus, invece, raggiungerà Napoli in giornata per preparare la gara.