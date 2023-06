Il primo colpo del Napoli è già fatto: bisogna solo annunciarlo

Il Napoli lavora al mercato in vista della prossima stagione. Sa che ripartirà da Rudi Garcia in panchina

Il Napoli lavora al mercato in vista della prossima stagione. Sa che ripartirà da Rudi Garcia in panchina e quindi si può procedere con la costruzione della rosa che, parola del francese, dovrà restare forte per inseguire le ambizioni proclamate da De Laurentiis nel giorno della presentazione.

Il primo colpo di mercato sembra già certo: arriverà un centrocampista. Radiomercato fa sapere che si sta già provando il tutto per tutto per Gabri Veiga, 21 anni, talento del Celta Vigo, un centrocampista duttile che nel Napoli dovrebbe ricoprire il ruolo di mezzala. Ma l'alternativa è altrettanto valida e si chiama Lazar Samardžić, stessa età, di proprietà dell'Udinese, prezzo di cartellino di poco più basso e identiche qualità tecniche. Il Napoli sceglie, comunque andrà sarà un talento.