Il segnale più importante dall'amichevole di ieri a Castel Volturno

Mentre Hojlund è impegnato con la sua Danimarca e Conte lo attende per i primi allenamenti, arrivano segnali da Lucca, che vuole tenersi stretta la maglia da titolare e rendersi sempre più prezioso per il Napoli. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno, facendo il punto sull'allenamento congiunto con l'Avellino, terminato 5-3 e con dodici ragazzi della Primavera che hanno arricchito il gruppo di Conte in un test con tante sostituzioni e senza i crismi di un’amichevole ufficiale.

Il segnale più forte che arriva dall’allenamento congiunto con l’Avellino è proprio la tripletta di Lucca, tenuto in campo per quasi tutto il test proprio per cimentarsi nei movimenti che chiede Conte. Un'occasione importante per sperimentare cose nuove, vista la penuria di centrocampisti (quasi tutti in Naziona- le); Juan Jesus ha giocato in posizione più avanzata, in mezzo al campo. Nessun rischio per Neres mentre Gutierrez ha portato a casa qualche assaggio del ritmo-gara.