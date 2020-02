Imbattibili in Coppa Italia: solo vittorie senza subire mai gol

Gennaro Gattuso è stato perfetto in Coppa Italia. In tre partite non ha subito neppure un gol e le ha vinte tutte: 2 a 0 al Perugia, 1 a 0 alla Lazio, 1 a 0 all'Inter. Quattro reti e tre successi preziosi. Un allenatore che in gara secca (o quasi, dato che coi nerazzurri c'è il ritorno) ha la capacità di motivare i suoi preparando benissimo la partita da un punto di vista tattico. Col Perugia non ha sofferto particolarmente, dato il valore degli umbri, mentre con Lazio e Inter il Napoli è stato bravo a sfruttare l'unica chance avuta - o una delle poche - portando a casa vittorie di un certo peso per il morale e, soprattutto, per il cammino nella competizione. Protagonisti? Insigne con Perugia e Lazio, suoi i tre gol, mentre con l'Inter è stato decisivo Fabian Ruiz con una perla, una delle classiche del suo vasto repertorio.