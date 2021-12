Infortuni e sfortuna, ma mezzo attacca litiga col gol da mesi ed i numeri certificano la crisi

L'Empoli sbanca il Maradona e smaschera la crisi del Napoli, nascosta parzialmente dal successo col Leicester, ma che vede la squadra di Spalletti ferma ad una sola vittoria nelle ultime sei giornate di campionato. E per la prima volta Spalletti, passato dal possibile aggancio al Milan a subire il sorpasso dell'Atalanta e quasi a doversi guardare le spalle, esce allo scoperto sul momento estremamente difficile: "Continuiamo ad essere in emergenza, abbiamo tante assenze e chi sembra recuperato non ha i 90 minuti nelle gambe. Senza dieci giocatori diventa dura, e in tanti stanno stringendo i denti. Non voglio attenuanti e la gestione di questa sconfitta dev’essere con l’ulteriore disponibilità alla causa da parte di tutti".

Tutto per il verso sbagliato

Non è mancata certamente anche la sfortuna ai partenopei. A partire dal solito ormai cambio forzato dopo venti minuti: out Zielinski per un problema respiratorio, costringendo Spalletti ad anticipare l'ingresso di Insigne (apparso claudicante nel finale) e scombussolando un centrocampo già in emergenza con l'arretramento di Elmas, mancato poi anche in zona offensiva (e poi out anche lui per una botta). Passando per una traversa ed un palo e per finire al grottesco gol dell'Empoli, nel momento migliore e di massima spinta del Napoli, su una respinta di Anguissa sulla nuca di Cutrone che si gira e vede il pallone entrare in porta.

Allarme attacco

Se la fase difensiva tutto sommato ha tenuto botta, concedendo gol come detto solo su un episodio e soffrendo relativamente poco un paio di attacchi alla profondità, a venire a mancare è stato totalmente l'attacco. Il record di tiri, senza finalizzare, non è un attenuante ma rischia di certificare le difficoltà di diversi elementi, alcuni spremuti ed altri che litigano col gol quasi da inizio stagione. A partire proprio da Insigne, rientrato dall'infortunio, ma fermo a quota zero gol su azione in campionato, al pari di Lozano fermo alla rete di Firenze o di Politano addirittura a quella di settembre alla Juventus.