Infortunio Koulibaly, il piano di recupero: spunta una data per il ritorno

Come sta Kalidou Koulibaly? Prova a fare il punto sulle condizioni del difensore l’edizione odierna di Repubblica, che spiega come dopo il flop contro il Lecce è stata presa una decisione unanime tra a Gattuso, staff medico e calciatore, di tornare ad eseguire un lavoro specifico per ritrovare la condizione ottimale. Il senegalese segue un programma personalizzato per ritrovare l’elasticità muscolare dopo l’infortunio subito contro il Parma il 14 dicembre.

“Saranno almeno sette giorni di full immersion - si legge sul quotidiano - poi dopo si faranno valutazioni. L’obiettivo è di recuperarlo per la gara col Torino di sabato 29 febbraio, così da averlo al top per la gara di semifinale di ritorno con l’Inter in Coppa Italia”