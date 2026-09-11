Infortunio Meret-Alisson, i tempi di recupero: la previsione sul rientro

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Le condizioni di Alex Meret ed Alisson Santos allungano la lista degli infortunati e complicano i piani di Massimiliano Allegri in vista del ciclo di impegni che precede la sosta. Per il portiere azzurro si prospetta uno stop di circa venti giorni che lo costringerà a saltare non solo la sfida di campionato con il Bologna, ma anche le convocazioni dell'Italia in Nations League per il debutto ufficiale della seconda era di Roberto Mancini. Il rientro tra i pali è fissato direttamente alla ripresa di ottobre.

Tempi più lunghi per Alisson: mirino sul Venezia

Per il terzino brasiliano il quadro clinico richiede maggiore cautela. Le valutazioni dello staff medico indicano uno stop compreso tra le quattro e le cinque settimane, spostando il traguardo per il suo rientro in campo a metà autunno. L'obiettivo cerchiato in rosso dal club azzurro è la trasferta di Venezia del 17 ottobre, gara in cui Allegri spera di poter finalmente riaggregare il calciatore al gruppo per restituire spinta e alternative alla corsia mancina.