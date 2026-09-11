Sorpresa Anguissa: recupera per il Bologna ma potrebbe partire dalla panchina
Il recupero lampo di Frank Zambo Anguissa rappresenta un'eccellente notizia per Massimiliano Allegri in vista della delicata sfida interna contro il Bologna. Smaltito in tempi record il risentimento all'adduttore accusato a San Siro contro l'Inter il centrocampista camerunense si candida con forza per una maglia da titolare o per un impiego a gara in corso nel match di domenica al Maradona. Lo riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola.
Le soluzioni tattiche tra dinamismo e palleggio
L'imminente rientro di Anguissa garantisce al tecnico livornese quella forza fisica e capacità di strappo mancata contro i Gunners, offrendo nuove opzioni per la conformazione della mediana. Il classe '95 va infatti a insidiare la coppia composta da Stanislav Lobotka e Billy Gilmour, reduci dalla prova di coppa dove hanno mostrato ottime trame di palleggio. Allegri potrà dunque scegliere se confermare l'assetto a due con Kevin De Bruyne libero di muoversi tra le linee a supporto di Rasmus Højlund, oppure virare su una linea a tre più muscolare e strutturata per contrastare la manovra della formazione emiliana.
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