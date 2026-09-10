Ritorna l'incubo infortuni: già 5 assenti sicuri e 2 in dubbio col Bologna

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L'incubo infortuni torna ad abbattersi sul Napoli, complicando notevolmente i piani di Massimiliano Allegri in vista della delicata trasferta di campionato contro il Bologna. La rosa partenopea si ritrova pesantemente decimata da una serie di defezioni che colpiscono in maniera trasversale tutti i reparti, riducendo al minimo le opzioni a disposizione del tecnico livornese per la sfida del Dall'Ara. Per quanto riguarda le assenze certe, la difesa deve rinunciare a Luca Marianucci e ad Alessandro Buongiorno, quest'ultimo operato al menisco e atteso al rientro soltanto a cavallo tra la fine del 2026 e l'inizio del nuovo anno. A centrocampo pesano enormemente i forfait di Scott McTominay, ancora fermo ai box, e di Giovane, anch'egli indisponibile dopo il recente intervento di ernia.

Valutazioni in corso per Meret, Anguissa e Alisson

Ad appesantire ulteriormente la situazione si aggiungono i dubbi relativi a tre pedine chiave, uscite acciaccate dall'impegnativa notte di Champions League contro l'Arsenal. Le condizioni di André-Frank Zambo Anguissa e quelle del portiere Alex Meret, entrambi alle prese con problemi di natura muscolare all'adduttore, rimangono sotto attento monitoraggio da parte dello staff medico azzurro per capire se potranno essere della partita. Un punto interrogativo pende anche sul giovane attaccante Alisson, fermatosi al termine dell'ultima gara europea per un risentimento fisico che richiederà esami strumentali di accertamento. Gli ultimi provini di rifinitura e le analisi diagnostiche delle prossime ore risulteranno decisivi per capire quali ed quanti elementi Allegri riuscirà a recuperare in extremis.